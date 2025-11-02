Slušaj vest

Britanski reprezentativac u kanuu, Kurts Adams Rozentals, dobio je dvogodišnju zabranu takmičenja i treninga zbog eksplicitnog sadržaja koji je objavio na društvenim mrežama.

Olimpijac iz Velike Britanije u martu je na svom Instagram nalogu objavio video na kom izvodi, kako je disciplinska komisija opisala, "seksualni čin u avionu".

Zbog toga je žestoko kažnjen. Izrečena mu je dvogodišnja suspenzija, izbačen je iz programa World Class, koji je namenjen podršci vrhunskim sportistima, pa je ostao i bez stipendije od 18.000 evra godišnje.

U saopšetenju je navedeno da je Rozentals svojim nepristojnim, uvredljivim i nemoralnim postupkom "doveo sport u ozbiljnu sramotu".

Nakon odluke disciplinske komisije oglasio se i 23-godišnji spostista.

Poručio je jasno da se ne kaje zbog svojih postupaka.

"Do zabrane nikada ne bi ni došlo da su sportisti pravilno finansirani. Video možda jeste lud, ali nije ilegalan i ne bi trebalo da bude razlog za zabranu", rekao je on za BBC Sport.

On je otkrio da je u tom periodu na popularnoj platformi za odrasle "OnlyFans" zaradio više od 100.000 evra.

Taj novac mu je i pomagao da samostalno finansira treninge i poboljša svoj standard dok pokušava da izbori plasman na Olimpijske igre.

Iz organizacije "Paddle UK" poručili su da su maksimalno posvećeni očuvanju sigurnog i otvorenog okruženja za sve učesnike u sportu.

Kurir sport