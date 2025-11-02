Slušaj vest

Američku atletičarku Kajlu Doson (27) čeka suđenje koje bi da je pošalje na dugu robiju, jer je optužena za ubistvo Uber vozača Džeremija Kempbela (38), kao i za niz pratećih krivičnih dela.

Prema policijskim izveštajima, Doson je te večeri naručila Uber “radi zabave”, navodno želeći da se opusti jer se osećala zatvoreno. Međutim, vožnja je završena tragedijom. Atletičarka tvrdi da je vozač pokušao da je napadne, nakon čega je, u samoodbrani, zgrabila nož i ubola ga više puta, usmrtivši ga na mestu.

Umesto da pozove policiju, Doson je napustila telo vozača i njegovim kolima se odvezla do svog stana, ostavljajući za sobom krvavi trag. Istražitelji su je ubrzo locirali, a protiv nje su podignute teške optužbe, za ubistvo, krađu vozila i uništavanje dokaza.

Kajla Doson je inače poznata kao bacačica kugle koja je prošle godine pokušala da izbori plasman na Olimpijske igre u Parizu. Slučaj je potresao američku atletsku zajednicu, dok porodica ubijenog Kempbela, koji je bio delimično paralizovan, traži pravdu za svog sina, muža i oca.

