Bila je to jedna od najčudnijih borbi ikada viđenih u ovom sportu. Hrvat je sjajno ušao u borbu, odmah na startu zadao je rivalu nekoliko izuzetno silovitih udaraca i sudija je prekinuo borbu.

Svi su bili ubeđeni da je kraj, pa i sam Delija koji je počeo da slavi pobedu. Međutim, ispostavilo se da meč nije gotov. Sudija je prekinuo borbu jer je Hrvat u žestokoj razbeni ubo Akostu u oko. Nakon gledanja snimka i intervencije medicinskog tima doneta je odluka da se borba nastavi.

Videlo se jasno da borac iz Dominikane ima ozbiljnih problema sa levim okom, ali nije želeo da odustane, već je krenuo na sve ili ništa. Rizik se isplatio - samo par trenutaka kasnije uspeo je da nokautira Hrvata. U finišu prve runde silovitim "overhendom" pogodio je Deliju u bradu, bacio ga na pod i naneo mu prvi poraz u UFC-u.

Delija nokautiran na UFC spektaklu u Las Vegasu. Foto: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia

Nakon meča, čuveni borac se oglasio putem svog Instagrama.

- Nisam siguran jesam li ga pogodio u oko, mislim da je pokraj oka i naravno da želim snimak gde se taj ubod tačno vidi! Sudija nije pokazao 'time-out', nego prekinuo borbu i samim tim proglasio me pobednikom. Ta odluka se ne može kasnije menjati. Protivnik je sedeo i odmarao dok se gledao snimak više od nekoliko minuta - napisao je Delija na Instagramu, a onda dodao:

- Replay je korišten nakon prekida – što pravila ne dopuštaju! Nakon svega, borba je neregularno nastavljena! Ne tražim ništa više samo poštenje. Ne bežim od poraza, poštujem svakog protivnika i svaki ishod. Ali ne kad se pravila krše i kad sam pokraden. Ne na ovaj način. Ovo sport još nije video.

