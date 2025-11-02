Ostali sportovi
TORONTO SAVLADAN U FINALU! Bejzbol klub Los Anđeles Dodžersi odbranio titulu šampiona MLB lige
Bejzbol klub Los Anđeles Dodžersi odbranio je titulu šampiona Glavne lige bejzbola (MLB), pošto je noćas u sedmoj utakmici finalne serije plej-ofa, na gostujućem terenu pobedio Toronto Blu Džejse 5:4.
Dodžersi su u seriji pobedili ukupnim rezultatom 4:3 i tako postali prvi tim koji je uspeo da odbrani titulu prvaka MLB lige ;u poslednjih 25 godina.
Za najkorisnijeg igrača (MVP) finalne serije proglašen je bacač Dodžersa Jošinobu Jamamoto.
Dodžersima je ovo ukupno deveta osvojena titulu prvaka MLB lige.
