Bejzbol klub Los Anđeles Dodžersi odbranio je titulu šampiona Glavne lige bejzbola (MLB), pošto je noćas u sedmoj utakmici finalne serije plej-ofa, na gostujućem terenu pobedio Toronto Blu Džejse 5:4.

Dodžersi su u seriji pobedili ukupnim rezultatom 4:3 i tako postali prvi tim koji je uspeo da odbrani titulu prvaka MLB lige ;u poslednjih 25 godina.

Za najkorisnijeg igrača (MVP) finalne serije proglašen je bacač Dodžersa Jošinobu Jamamoto.

Dodžersima je ovo ukupno deveta osvojena titulu prvaka MLB lige.

