Boks klub Crvena zvezda se bori za titulu prvaka Evrope, pošto se u finalu Kupa evropskih šampiona bore protiv Panatinaikosa u Beogradu.

Događaj je od izuzetne važnosti, dok su stigli i članovi fudbalskog kluba.

Delegacija FK Crvena zvezda na boks meču  Foto: BK Crvena zvezda

Zvezda je do finala stigla pobedom protiv Pankrationa sa ogromnih 12:2 (57kg Artur Megapetjan – Aleksandru Cenuza 5:0, 63,5kg Pavel Fedorov – Viktor Vakula 5:0, 67kg Vahid Abasov – Aleksandru Parašiv 4:1, 71kg Igor Rogić – Vasile Čebotari ABD R2 pobeda Čebotarija, 75kg Dimitrije Andrejević – Vladimir Nazimko 4:1, 80kg Vladimir Mirončikov – Anatolij Svet 5:0, 92kg Sadam Magomedov bez protivnika).

Samim tim, oni su napravili sjajan rezultat, ali naravno, žele crveno-beli da se domognu i samog trona u Evropi.

Shvata celo SD Crvena zvezda važnost ovog događaja, pa su tu došli i iz fudbalskog kluba. U publici se mogao videti Zvezdan Terzić, Marko Marin, Nenad Milijaš... Takođe, tu su i sinovi Zvezdana Terzića.

