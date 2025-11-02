Slušaj vest

Mačevalački klub Crvena zvezda je ostvario najveći uspeh u istoriji kluba - postao je prvak Evrope osvojivši prvo mesto u finalu Kupa šampiona koje je održano u Hajdenhajmu (Nemačka).

 Crvena zvezda je u finalu savladala klub iz Italije rezultatom 45:29.

Tim Crvene zvezde činili su: Veljko Ćuk - višestruki prvak Srbije i osvajač zlatne medalje na Mediteranskim igrama u Alžiru, Mohamed Hamza (7. na svetskoj rang listi), Aleksandar Čupenič (5. na svetskoj rang listi i osvajač bronzane medalje na Olimpijskim igrama u Tokiju) i Nikita Itkin (9. na svetskoj rang listi i osvajač bronzane medalje na Olimpijskim igrama u Parizu). Trener je Stepan Koliesov.

