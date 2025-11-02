Pobeda u finalu nad Grcima.
VELIKI USPEH! Crvena zvezda je novi šampion Evrope u boksu! (FOTO)
BK Crvena zvezda je osvojila EUBC Kup evropskih šampiona!
U finalnom okršaju, Panatinaikos je stajao na putu, ali Zvezdina “kompozicija” nije zastala ni trenutak.
Na finalu je bila prisutna i delegacija FK Crvene zvezde koja je dala podršku bokserima ovog kluba.
Rundu po rundu, crveno-beli su pokazali šta znači ritam šampiona. Kad je poslednji gong zazvonio, a sudija podigao ruke Zvezdinih boksera, Ložionica je eksplodirala.
Ovim trijumfom Crvena zvezda je dodala najvredniji trofej u svoju bogatu riznicu – pored šampionskih pehara Jugoslavije (1967, 1969, 1970) i titule osvajača Regionalne lige iz 2022. godine, sada stoji i trofej EUBC Kupa evropskih šampiona 2025.
