BK Crvena zvezda je osvojila EUBC Kup evropskih šampiona!

U finalnom okršaju, Panatinaikos je stajao na putu, ali Zvezdina “kompozicija” nije zastala ni trenutak.

Na finalu je bila prisutna i delegacija FK Crvene zvezde koja je dala podršku bokserima ovog kluba.

Delegacija FK Crvena zvezda na boks meču  Foto: BK Crvena zvezda

Rundu po rundu, crveno-beli su pokazali šta znači ritam šampiona. Kad je poslednji gong zazvonio, a sudija podigao ruke Zvezdinih boksera, Ložionica je eksplodirala.

Ovim trijumfom Crvena zvezda je dodala najvredniji trofej u svoju bogatu riznicu – pored šampionskih pehara Jugoslavije (1967, 1969, 1970) i titule osvajača Regionalne lige iz 2022. godine, sada stoji i trofej EUBC Kupa evropskih šampiona 2025.

