Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca osvojili su večeras u Rumi trofej u Superkupu Srbije, pošto su u finalu savladali Partizan sa 3:0, po setovima 25:23, 25:19, 25:14. Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Mladen Bojović i Ivan Ćirović sa po 11 poena.

Najbolji učinak u ekipi Partizana imao je Branko Kopitić sa 12 poena.

Odbojkaši Foto: OSSRB, Screenshot, Instagram

Ovo je bilo 15. izdanje Superkupa Srbije, a Radničkom je ovo prvi trofej u tom takmičenju. Najviše trofeja ima Crvena zvezda - šest, Vojvodina ima pet, Novi Pazar dve titule, a Partizan jednu.

Pre početka utakmice u Rumi održan je minut ćutanja u znak sećanja na preminulog mladog džudistu Partizana Lazara Pavlovića.

