Telekom Srbija u okviru projekta MTS karavan, u saradnji sa Arenom sport i kampanjom „Moje pravo da biram sport“, nastavlja da organizuje turnire u basketu 3x3 za učenike osnovnih škola, takmičenja u Sony Playstation-u, kao i atletske igre za najmlađe.

Foto: MTS karavan

MTS Karavan u gradove Srbije donosi druženje, igru, smeh, kroz zabavne, edukativne i sportske sadržaje za koje vlada sve veće interesovanje. Ovakva druženja su važna jer promovišu prave vrednosti među najmlađima kao što su značaj fer pleja, jačanje timskog duha, zajedništva i solidarnosti. Telekom Srbija, kao društveno odgovorna kompanija, kroz ovakve primere potvrđuje svoju posvećenost razvoju zajednice i podršci deci.

Foto: MTS karavan

Do sada je MTS karavan posetio Negotin, Sremsku Kamenicu, Zrenjanin, Čačak, Mionicu, Arilje, Šabac, Loznicu i Sečanj i to je tek početak njegovog putovanja po Srbiji.

Foto: MTS karavan

MTS Karavan će u sredu 5. novembra, biti u Kraljevu, nakon čega se u petak 14. novembra seli u Aranđelovac. MTS karavan poziva sve da prate informacije kada je naš karavan u vašem gradu i da dođu da se takmiče, navijaju i osvajaju vredne nagrade!

