Andrija, koji već ima srebrnu medalju sa ovogodisnjeg Evropskog prvenstva, na Otvorenom prvenstvu Balkana na Palama nije imao rivala u svojoj težinskoj kategriji do 75 kilograma. Ipak, nije hteo da odustane od takmičenja, u dogovoru s ličnim trenerom Cvetkovićem i selektorom odlučuje da boksuje u kategoriji iznad (do 80 kg), iako nema kilažu za tu kategoriju.

Trajković je protiv težih rivala pokazao klasu. U polufinalnom meču, koji je proglašen najboljim na celom prvenstvu, pobeđuje odličnog boksera Crne Gore i prošlogodišnjeg prvaka Balkana Matiju Roganovića. Trojica sudija bodovala su u korist srpskog boksera, a jedan je prednost dao Roganoviću. Meč je protekao uz veoma burne reakcije iz publike koja je uživala u sjajnoj predstavi. 

Andrija Trajković u finalnom meču dominatno u sve tri runde pobedio reprezentativca Slovačke Prijeložnija Tima i postao šampion Balkana. Ovim je mladi reprezentativac Srbije nastavio da osvaja medalje na velikim takmičenjima, a sada je okitio najsjajnijom - zlatnom.

