Aleksandar Babić (1980 - 2025), koji je bio poznat i po nadimku Praćka, preminuo je u ponedeljak, 3. novembra, nakon kraće i teške bolesti.

Tokom igračke karijere je nastupao za Bele Anđele iz Prijepolja, Majdanpek, Moravu, Zlatar, Metalac iz Kraljeva, Smederevo, Priboj, Novi Pazar... U tri sezone je bio najbolji strelac tadašnjih takmičenja, igrao je na poziciji levog krila, a po potrebi i kao bek.

Nakon završetka igračke karijere u Prijepolju je osnovao klub pobednik čiji je bio predsednik, a najveći uspeh klub je ostvario 2016. godine kada je izborio plasman u Super B ligu.

Iza Aleksandra su ostali supruga i četvoro dece. Sahrana će biti održana u utorak u Prijepolju.

Aleksandar Babić će ostati upamćen po gestu iz 2021. godine kada je iz Prijepolja peške išao do Beograda kako bi u Rukomentom savezu Srbije izložio probleme sa kojim se suočava njegov Pobednik.

Taj klub tada nije dobio licencu za takmičenje zbog duga od 36.000 dinara, a nije mu omogućeno da iznos plati u ratama.