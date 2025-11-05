NA BIZARAN NAČIN POBEDIO DELIJU, PA OBJAVIO UZNEMIRUJUĆU FOTKU! MMA borac se oglasio i podelio sliku povređenog oka, a zatim poslao moćnu poruku!
Šokantan poraz doživeo je hrvatski teškaš Ante Delija od Valda Kortesa Akoste na UFC spektaklu u Las Vegasu.
Bila je to jedna od najčudnijih borbi ikada viđenih u ovom sportu. Hrvat je sjajno ušao u borbu, odmah na startu zadao je rivalu nekoliko izuzetno silovitih udaraca i sudija je prekinuo borbu.
Svi su bili ubeđeni da je kraj, pa i sam Delija koji je počeo da slavi pobedu. Međutim, ispostavilo se da meč nije gotov. Sudija je prekinuo borbu jer je Hrvat u žestokoj razbeni ubo Akostu u oko. Nakon gledanja snimka i intervencije medicinskog tima doneta je odluka da se borba nastavi.
Videlo se jasno da borac iz Dominikane ima ozbiljnih problema sa levim okom, ali nije želeo da odustane, već je krenuo na sve ili ništa. Rizik se isplatio - samo par trenutaka kasnije uspeo je da nokautira Hrvata. U finišu prve runde silovitim "overhendom" pogodio je Deliju u bradu, bacio ga na pod i naneo mu prvi poraz u UFC-u.
Nekoliko dana nakon borbe, dominikanski borac oglasio se na društvenim mrežama, podelivši fotografiju svog povređenog oka, a zatim je poslao moćnu poruku i otkrio kako je spreman da se ponovo bori.
- Želim se boriti na poslednjem događaju godine, 13. decembra. Čekam dozvolu lekara i spreman sam da se vratim u kavez - napisao je Kortes-Akosta.