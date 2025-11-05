Slušaj vest

Šokantan poraz doživeo je hrvatski teškaš Ante Delija od Valda Kortesa Akoste na UFC spektaklu u Las Vegasu.

Bila je to jedna od najčudnijih borbi ikada viđenih u ovom sportu. Hrvat je sjajno ušao u borbu, odmah na startu zadao je rivalu nekoliko izuzetno silovitih udaraca i sudija je prekinuo borbu.

Svi su bili ubeđeni da je kraj, pa i sam Delija koji je počeo da slavi pobedu. Međutim, ispostavilo se da meč nije gotov. Sudija je prekinuo borbu jer je Hrvat u žestokoj razbeni ubo Akostu u oko. Nakon gledanja snimka i intervencije medicinskog tima doneta je odluka da se borba nastavi.

1/5 Vidi galeriju Delija nokautiran na UFC spektaklu u Las Vegasu. Foto: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia

Videlo se jasno da borac iz Dominikane ima ozbiljnih problema sa levim okom, ali nije želeo da odustane, već je krenuo na sve ili ništa. Rizik se isplatio - samo par trenutaka kasnije uspeo je da nokautira Hrvata. U finišu prve runde silovitim "overhendom" pogodio je Deliju u bradu, bacio ga na pod i naneo mu prvi poraz u UFC-u.

Nekoliko dana nakon borbe, dominikanski borac oglasio se na društvenim mrežama, podelivši fotografiju svog povređenog oka, a zatim je poslao moćnu poruku i otkrio kako je spreman da se ponovo bori.

- Želim se boriti na poslednjem događaju godine, 13. decembra. Čekam dozvolu lekara i spreman sam da se vratim u kavez - napisao je Kortes-Akosta.