Slušaj vest

Bivši šef Formule 1 Berni Eklston izneo je teške optužbe na račun Meklarena, tvrdeći da britanski tim svesno koči Oskara Pjastrija kako bi dao prednost Landu Norisu u završnici šampionata.

U ekskluzivnom razgovoru 95-godišnji Britanac rekao je da “unutar tima postoje jasne razlike u tretmanu vozača” i da Australijanac trpi posledice takvog pristupa.

Berni Eklston bivši šef Formule 1 Foto: NEIL HALL/EPA

Favorizovanje Engleza

Berni Eklston oduvek je bio poznat kao čovek sa stavom, koji se ne plaši da kaže ono što misli. On smatra da je Meklaren tokom sezone promenio kurs i da se fokusirao na Norisa.

- Da, to tako izgleda. Meklaren u drugom delu sezone favorizuje Norisa. Ne zaboravite, Pjastri je na početku godine bio očigledno brži, sada ga tim više puta usporava i to sa različitim metodama - rekao je Eklston.

Iako nije izneo konkretne primere, nekadašnji Veliki šef Formule 1 tvrdi da je Meklaren svesno promijenio način raspodele strategije i prioriteta.

- Meklaren preferira britanskog vozača jer on ima više medijske pažnje, veću prepoznatljivost i donosi im više komercijalne vrednosti. Zato im je, verovatno, lakše da stave Norisa u prvi plan.

Oskar Pjastri i Lando Noris, vozači tima Meklaren u Formuli 1 Foto: Hoch Zwei / Zuma Press / Profimedia

Pjastri se nervira, ali...

Prema njegovim rečima, unutar tima se sve više govori o takozvanim "Papaja pravilima" – internim odlukama koje, kako kaže, “nanose štetu Pjastriju”.

- Australijanac je vidno frustriran, iscrpljen i umoran od beskrajnih rasprava o prioritetima u timu. Pritisak je ogroman, a Pjastri je svestan da više ne može tako lako da pobeđuje kao ranije. Sve ga to nervira jer mu je jasno da Noris ima povlašćen položaj.

Ipak, Eklston ne veruje da će Meklarenovi vozači samo na kraju da odluče o tituli. Po njemu, sve i dalje zavisi od Maksa Ferstapena.

- Verujem da će Maks ponovo da pobedi. On ima nešto posebno – izuzetno. I sledeća trka je u Brazilu, gde je vreme nepredvidljivo, a on to uvek iskoristi. Ferstapen nije političar, on je pravi vozač.

1/7 Vidi galeriju Berni Eklston Foto: ANDY RAIN/EPA, Tolga Akmen/EPA, Daniel Dal Zennaro/ANSA

Ferstapen je poseban

Trenutno, Noris vodi u poretku sa minimalnom prednošću od jednog boda ispred Pjastrija, dok Ferstapen zaostaje 36 bodova.

- Meklaren ima dva odlična vozača i sjajan bolid, ali Ferstapen je jedinstven. On je onaj koji je poseban - ne krije Eklston za koga navija.