- Rukometni klub Partizan danas je zatekla tužna vest o iznenadnoj smrti Dragana Vasiljevića - Vasketa. Kako je govorio svojevremeno, crno-beli dres bio mu je najdraži u igračkoj karijeri. Vaske je bio sjajan rukometaš, sportista, prijatelj, veteran našeg kluba, naučnik, profesor Fakulteta organizacionih nauka, ali pre svega izuzetan čovek. Komemoracija će se održati u sredu 5. novembra u 12 časova, u Valjevu. Neka mu je večna slava i hvala - piše u objavi na društvenim mrežama.