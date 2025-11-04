Slušaj vest

Mali sajmovi sporta punih 14 godina promovišu sport deci u raznim gradovima i opštinama širom Srbije. Na taj način deca mogu bolje da se upoznaju sa sportovima koje mogu trenirati u svom mestu.

Foto: SSS

U Sečnju je mališane pozdravio Rista-sportista maskota Sportskog saveza Srbije i navijao za predškolce koji su se oprobali na poligonu spretsnosti koji je i ovaj put osmislio Savez za predškolski sport i fizičko vaspitanje Srbije. Decu je pozdravio olimpijski šampion i predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek uz koga je bio i svetski i evropski prvak u karateu Slobodan Bitević.

Foto: SSS

- Sport nas uči da budemo najbolja verzija sebe, da poštujemo protivnike i da ruku pružamo kako bismo pomogli i razumeli, ali i da nikada ne pristajemo na nepravdu i manipulaciju.

Sport nas oblikuje u vredne i sigurne ljude, jakog karaktera i još snažnijeg duha koji se ne plaše izazova i u svemu vide priliku za rast i razvoj. Danas, kada mnoge stvari mogu da nam izgledaju zbunjujuće i vrlo nepredvidive sportisti moraju da budu primer i inspiracija kako se živi i radi. Kada postane teško zapne se mnogostruko jače. Uvek sa verom u sopstveni potencijal i ispravna uverenja - poručio je predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek.

Foto: SSS

- Zahvalio bih se lokalnoj samoupravi na čelu sa predsednikom opštine Nebojšom Meljancem, ali i klubovima koji su učestvovali na Malom sajmu sporta, zato smo im darovali mali znak pažnje, opremu za bolje treniranje dece. Sportski savez Srbije se trudi da nastavi tradiciju održavanja Malih sajmova sporta jer je veoma važno da decu uputimo na zdrav način života. Hvala i našim prijateljima iz Sportskog saveza Vojvodine predsednici Jasmini Juras i Mladenu Stojšinu, kao i Slobodanu Biteviću zahvaljujući kome su i karate klubovi dobili neophodnu opremu za trening. Hvala kolegama iz teritorijalnog sportskig saveza, Predškolskoj ustanovi "Poletarac" i svoj deci - istakao je generalni sekretar Sportskog saveza Srbije Goran Marinković.

Foto: SSS

Ispred Ministarstva sporta snažnu poruku deci da treba da se bave sportom preneo je specijalni savetnik ministra Željko Trajković.

Sportski savez Srbije će uz podršku Ministarstva sporta do 2025. godine organizovati još dva Mala sajma sporta.