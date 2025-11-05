Slušaj vest

Velika bura podigla se u javnosti nakon borbe Isaka Dulgarijana i Jadiera del Valea na UFC spektaklu 110 u Vegasu.

Dulgarijan, koji je bio veliki favorit u ovoj borbi, izgubio je u prvoj rundi nakon gušenja sa leđa.

Kompanija za integritet klađenja IC360 upozorila je pred start borbe UFC na niz velikih opklada koje su stavljene na trijumf autsajdera Jadiera del Valea, pa je Dejna Vajt obavio razgovor sa Dulgarijanom pred samu borbu.

"Zvali smo borca i njegovog advokata i pitali šta se dešava? Imamo nekih čudnih klađenja u vašoj borbi. Da li si povređen? Da li dugujete nekome novac? Da li vam je neko prišao? Momak je rekao: ‘Ne, apsolutno ne. Ubiću ovog tipa’. Mi smo onda rekli da je u redu. Borba se odigrala i kraj je bio u prvoj rundi. Odmah smo pozvali FBI", otkrio je Vajt.

Nakon šokantnog poraza Dulgarijan je ekspresno otpušten iz UFC.

"Ne kažem da je Dulgarijan kriv, još nema dokaza da je namestio meč, ali moram da kažem da ne izgleda dobro", kaže Vajt.

Prvi čove UFC poslao je poruku svim borcima koji razmišljaju o nameštanju borbi.

"Svakome ko pokuša da namesti borbu, bićemo najgori neprijatelj. Odmah ćemo krenuti na vas punom sagom sa FBI kako bismo vas poslali u zatvor", rekao je Vajt.

