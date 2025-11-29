Odbojkašice Crvene zvezde igraće protiv obrenovačkog TENT-a u polufinalu Kupa Srbije, dok će se u drugom polufinalnom duelu sastati Železničar iz Lajkovca i Ub, odlučeno je žrebom u Novom Sadu.
Ostali sportovi
ŽREB ZA POLUFINALE KUPA SRBIJE: Odbojkašice Crvene zvezde protiv TENT-a, a Železničar protiv Uba
Slušaj vest
U konkurenciji odbojkaša, Spartak iz Subotice će u polufinalu igrati protiv Crvene zvezde, dok će pobednik duela između Radničkog iz Kragujevca i VGSK igrati protiv Vojvodine.
Utakmice polufinala Kupa Srbije u konkurenciji odbojkašica na programu su 10. i 24. decembra, dok će u konkurenciji odbojkaša polufinalni mečevi biti odigrani 3. i 17. decembra.
Trofej u Kupu Srbije u konkurenciji odbojkašica brani TENT, a u konkurenciji odbojkaša Radnički iz Kragujevca.
(Beta)
Reaguj
Komentariši