U konkurenciji odbojkaša, Spartak iz Subotice će u polufinalu igrati protiv Crvene zvezde, dok će pobednik duela između Radničkog iz Kragujevca i VGSK igrati protiv Vojvodine.

Utakmice polufinala Kupa Srbije u konkurenciji odbojkašica na programu su 10. i 24. decembra, dok će u konkurenciji odbojkaša polufinalni mečevi biti odigrani 3. i 17. decembra.

Trofej u Kupu Srbije u konkurenciji odbojkašica brani TENT, a u konkurenciji odbojkaša Radnički iz Kragujevca.

