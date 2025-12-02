TRI KANDIDATA, A JEDNA TITULA! NIKAD VEĆI ADRENALIN U FORMULI 1: Ove nedelje se odlučuje o tituli! Evo, koji su scenariji!
Formula 1 odavno nije imala ovako uzbudljivu završnicu kao ove sezone. Gotovo da se ne pamti kada su trojica vozača bili u igri za titulu pred poslednji grand pri u sezoni.
Lando Noris, Maks Ferštapen i Oskar Pjastri odlučiće u međusobnom okršaju na trcu u Abu Dabiju 7. decembra, ko će se okititi šampionskim lovorom za 2025. godinu.
Ludi gran pri od pre 15 godina
Valja se setiti sezone 2010. i neverovatnog adrenalina pred poslednju trku u sezoni, takođe u Abu Dabiju. Tada su čak četvorica vozača imali šanse da se domognu titule. Generalni plasman pred poslednju trku bio je sledeći: Fernando Alonso (Ferrari) – 246 bodova, Mark Veber (Red bul) – 238 bodova, Sebastijan Fetel (Red bul) – 231 bod i Luis Hamilton (Meklaren) – 222 boda.
Na kraju pobedu je slavio Nemac Sebastijan Fetel i tako osvojio titulu, iako je bio treći pred poslednju trku. Drugi je bio Luis Hamilton, a treći Dženson Baton. Fernando Alonso i Mark Veber zaglavili su se iza Renoa Vitalija Petrova nakon ranog pit-stopa, što im je praktično uništilo šanse za titulu.
Dramatična trka u najavi
E, sad, pred trku u Abu Dabiju sledećeg vikenda u generalnom plasmanu vodi Lando Noris (Meklaren) sa 408 bodova, Maks Ferštapen (Red bul) ima 396, a Oskar Pjastri (Meklaren) 392. Sva trojica tokom godine ostvarili su po sedam pobeda, što garantuje potpuno neizvesno i dramatično finale.
Ako bi kojim slučajem sva trojica imali na kraju trke jedan broj bodova, FIA primenjuje kriterijum broja drugih mesta u trkama i tu Noris ima jasnu prednost, jer je čak osam puta bio drugi. Ferštapen ima pet drugih mesta, a Pjastri četiri. Rezultati sprint trka se ne računaju.
Donosimo vam jasan scenario za svakog od trojice kandidata, kako mogu da osvoje titulu u Formuli 1 za sezonu 2025.
Lando Norris će biti šampion ukoliko:
* pobedi
* bude drugi
* bude treći
* bude četvrti, ako Ferštapen ne pobedi
* bude peti ako Ferštapen ne pobedi
* bude šesti ako ni Ferštapen, ni Pjastri ne trijumfuju
* bude sedmi pod istim uslovima
* bude osmi ako Ferštapen bude treći, ili lošiji, a Pjastri ne pobedi
* bude deveti ako Ferštapen završi kao četvrti, ili lošije, a Pjastri ne pobedi
* bude deseti ako je Ferštapen četvrti ili lošiji, a Pjastri treći ili lošije plasiran
* ne osvoji poene, ako je Ferštapen četvrti ili lošiji, a Pjastri treći ili slabiji.
Ferštapen uživa u pritisku
Maks Verštapen biće šampion ukoliko:
* pobedi, a Noris bude četvrti ili lošije plasiran
* završi kao drugi, Noris osmi ili lošiji, a Pjastri ne pobedi
* završi kao treći, Noris deveti ili lošiji, a Pjastri ne pobedi.
Oskar Pjastri postaće šampion ukoliko:
* pobedi, a Noris bude šesti ili lošije plasiran
* završi kao drugi, Noris deseti ili lošiji, a Ferštapen četvrti, ili lošiji.
Posle svih navedenih scenarija jasno je da je u najboljoj poziciji Lando Noris, vodeći u generalnom plasmanu. Britanac ima lagodnu situaciju, ali čini se da on i Meklaren teško podnose nastali pritisak, što se najbolje videlo u Kataru. Tada su pogrešnim odlukama šefova tima izgubili dvostruki trijumf, jer je Oskar Pjastri bio pred pobedom, a Lando Noris bi sa drugim mestom praktično osigurao trofej.
Zato smo i naveli primer iz 2010. godine, kada su prva dva favorita ostali bez titule, a treći slavio i na opšte iznenađenje prigrabio trofej. Šta će se sve desiti u Abu Dabiju i kakvi scenariji i taktike će biti viđeni na trci... Cela planeta je već sada u euforiji Formule 1. S pravom.