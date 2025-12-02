Slušaj vest

Formula 1 odavno nije imala ovako uzbudljivu završnicu kao ove sezone. Gotovo da se ne pamti kada su trojica vozača bili u igri za titulu pred poslednji grand pri u sezoni.

Lando Noris, Maks Ferštapen i Oskar Pjastri odlučiće u međusobnom okršaju na trcu u Abu Dabiju 7. decembra, ko će se okititi šampionskim lovorom za 2025. godinu.

Ludi gran pri od pre 15 godina

Valja se setiti sezone 2010. i neverovatnog adrenalina pred poslednju trku u sezoni, takođe u Abu Dabiju. Tada su čak četvorica vozača imali šanse da se domognu titule. Generalni plasman pred poslednju trku bio je sledeći: Fernando Alonso (Ferrari) – 246 bodova, Mark Veber (Red bul) – 238 bodova, Sebastijan Fetel (Red bul) – 231 bod i Luis Hamilton (Meklaren) – 222 boda.

Na kraju pobedu je slavio Nemac Sebastijan Fetel i tako osvojio titulu, iako je bio treći pred poslednju trku. Drugi je bio Luis Hamilton, a treći Dženson Baton. Fernando Alonso i Mark Veber zaglavili su se iza Renoa Vitalija Petrova nakon ranog pit-stopa, što im je praktično uništilo šanse za titulu.

Dramatična trka u najavi

E, sad, pred trku u Abu Dabiju sledećeg vikenda u generalnom plasmanu vodi Lando Noris (Meklaren) sa 408 bodova, Maks Ferštapen (Red bul) ima 396, a Oskar Pjastri (Meklaren) 392. Sva trojica tokom godine ostvarili su po sedam pobeda, što garantuje potpuno neizvesno i dramatično finale.

Ako bi kojim slučajem sva trojica imali na kraju trke jedan broj bodova, FIA primenjuje kriterijum broja drugih mesta u trkama i tu Noris ima jasnu prednost, jer je čak osam puta bio drugi. Ferštapen ima pet drugih mesta, a Pjastri četiri. Rezultati sprint trka se ne računaju.

Donosimo vam jasan scenario za svakog od trojice kandidata, kako mogu da osvoje titulu u Formuli 1 za sezonu 2025.

Lando Norris će biti šampion ukoliko:

* pobedi

* bude drugi

* bude treći

* bude četvrti, ako Ferštapen ne pobedi



* bude peti ako Ferštapen ne pobedi



* bude šesti ako ni Ferštapen, ni Pjastri ne trijumfuju



* bude sedmi pod istim uslovima



* bude osmi ako Ferštapen bude treći, ili lošiji, a Pjastri ne pobedi



* bude deveti ako Ferštapen završi kao četvrti, ili lošije, a Pjastri ne pobedi



* bude deseti ako je Ferštapen četvrti ili lošiji, a Pjastri treći ili lošije plasiran

* ne osvoji poene, ako je Ferštapen četvrti ili lošiji, a Pjastri treći ili slabiji.

Ferštapen uživa u pritisku





Maks Verštapen biće šampion ukoliko:

* pobedi, a Noris bude četvrti ili lošije plasiran

* završi kao drugi, Noris osmi ili lošiji, a Pjastri ne pobedi

* završi kao treći, Noris deveti ili lošiji, a Pjastri ne pobedi.





Oskar Pjastri postaće šampion ukoliko:

* pobedi, a Noris bude šesti ili lošije plasiran

* završi kao drugi, Noris deseti ili lošiji, a Ferštapen četvrti, ili lošiji.

Posle svih navedenih scenarija jasno je da je u najboljoj poziciji Lando Noris, vodeći u generalnom plasmanu. Britanac ima lagodnu situaciju, ali čini se da on i Meklaren teško podnose nastali pritisak, što se najbolje videlo u Kataru. Tada su pogrešnim odlukama šefova tima izgubili dvostruki trijumf, jer je Oskar Pjastri bio pred pobedom, a Lando Noris bi sa drugim mestom praktično osigurao trofej.

Zato smo i naveli primer iz 2010. godine, kada su prva dva favorita ostali bez titule, a treći slavio i na opšte iznenađenje prigrabio trofej. Šta će se sve desiti u Abu Dabiju i kakvi scenariji i taktike će biti viđeni na trci... Cela planeta je već sada u euforiji Formule 1. S pravom.