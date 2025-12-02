Slušaj vest

"Ovo je izuzetno bitna utakmica za nas. Znali smo još pre tri, četiri nedelje da će ona krojiti sudbinu u daljem toku Lige šampiona. Nažalost, dolazi u trenutku kada nismo napravili rezultat kom smo se nadali u Kupu Srbije, ali mislim da će nas taj neuspeh dodatno ujediniti i doprineti da protiv Mladosti budemo pravi, kao što smo to bili u nekoliko utakmica pre Kupa. Nadam se da ćemo polusezonu završiti pobedom, a onda na odmoru analizirati sve i okrenuti se najvažnijem delu sezone u kom sleduje borba za najveće trofeje", naveo je Stevanović, a preneo klub.

Radnički će u sredu od 20.30 u Kragujevcu dočekati Mladost, u utakmici pretposlednjeg, petog kola Grupe A prve faze Lige šampiona.

Dva najbolje plasirana tima iz Grupe A će se plasirati u narednu fazu Lige šampiona. Olimpijakos je prvi na tabeli sa devet bodova, isto koliko ima i drugoplasirana Mladost, dok je Radnički treći sa šest bodova. Poslednje, četvrto mesto zauzima mađarski Vašaš bez osvojenog boda.

Radnički je u polufinalu Kupa Srbije izgubio od Novog Beograda (9:10), dok je Mladost prošlog vikenda osvojila Kup Hrvatske.

Kapiten Radničkog Andrija Prlainović rekao je da smatra da je Mladost "vrhunska" ekipa i dodao da će on i njegovi saigrači za pobedu u predstojećem meču morati da igraju kao u utakmici protiv Olimpijakosa, u kojoj su izgubili 12:13.

"Mladost je vrhunska ekipa, formirana za najviše domete, koja je do sada pokazala da zna kako se dobijaju velike utakmice. Naša grupa je najjača u Ligi šampiona, tri tima su pre početka sezone zacrtala prolazak, a potom vrlo verovatno i "Fajnal-for". Mladost mora da se pobedi, a sve ostalo što se dešavalo u ovoj polusezoni sada je manje važno. Bitno je da budemo pravi, da odigramo kao protiv Olimpijakosa, možda još malo i bolje, i onda možemo do pobede koja nas ostavlja u životu za plasman u četvrtfinalnu grupu", kazao je Prlainović.

Radnički je u prvom ovosezonskom duelu protiv Mladosti u Ligi šampiona izgubio 15:17.

Vaterpolista Radničkog Duško Pijetlović naveo je da njegova ekipa mora mnogo toga da promeni iz tog meča i da se uz dosta energije pokrene u "motivacionom smislu".

"Teško je igrati posle poraza, pogotovo najbitniju utakmicu u ovom delu sezonu. Potrebno je da se skupimo kao ekipa i odigramo ono što najbolje znamo, bez nekih dodatnih tenzija koje svi mi imamo. Mislim da itekako imamo kvalitet da pobedimo Mladost kod kuće i drugi deo sezone dočekamo nešto mirniji i sa boljom energijom", rekao je Pijetlović.

Pijetlović je pozvao navijače Radničkog da nastave da na isti način podržavaju ekipu.

"Na ovom bazenu je jako bitna podrška navijača i svaki put kada smo je imali, igrali smo dobro. Protiv Olimpijakosa smo poraženi, ali mislim da smo odigrali dobro i da smo imali velike šanse za pobedu. Za to zaslužni i navijači koji su bili na bazenu i zahvaljujem im se na tome. Voleo bih da se takva atmosfera ponovi, jer daje veliki vetar u leđa celoj ekipi", naveo je Pijetlović.

