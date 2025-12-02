Slušaj vest

Novi rekord iznosi 3:54,33 minuta, a prethodni rekord, koji je držala Mireia Belmonte Garisija iz Španije, bio je star više od 12 godina, preneo je Bild.

Ovo je prvi put da je nemačka plivačica osvojila zlato na 400 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u malim bazenima.

Srebro je pripalo Italijanki Simoni Kvadareli, dok je Britanka Kolbert zauzela treće mesto.

(Beta)

