Rukometaši Partizana nisu uspeli da se plasiraju u TOP 16 fazu Lige Evropa, pošto su u poslednjem, šestom kolu Grupe H poraženi na gostujućem terenu u Šafhauzenu od Kadetena 19:32 (8:13).

1/8 Vidi galeriju Partizan - Nekse Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Najefikasniji kod Partizana bili su Nikola Crnoglavac, Mladen Šotić i Ivan Mićić sa po tri gola.

Kadeten su do pobede predvodili Arijel Pjetrasik sa osam i Tor Rikardson sa šest pogodaka.

Partizan je takmičenje u grupi završio na trećem mestu sa šest bodova.

Plasman u TOP 16 iz Grupe H su obezbedili Kadeten i hrvatski Nekse, koji je večeras na svom terenu pobedio Ademar 29:28.