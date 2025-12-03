Slušaj vest

Španija je imala ulogu velikog favorita i prednost od pet golova na 11 minuta do kraja, ali su naše devojke odigrale fantastičnu završnicu u kojoj su uspele da slome protivnički tim i ostanu sa dobrim šansama za prolazak u narednu fazu takmičenja.

Rukometašice će igrati još protiv Farskih Ostrva i Crne Gore.

Pogledajte kako je Srbija šokirala Španiju u poslednjih 11 minuta utakmice:

Ne propustiteOstali sportoviHEROJSKA POBEDA! NAŠE RUKOMETAŠICE GUBILE CEO MEČ, PA POSLE PREOKRETA SLAVILE PROTIV ŠPANIJE! Srbija posle triler završnice do trijumfa na Svetskom prvenstvu!
profimedia-1056040054.jpg
Ostali sportoviSrbija pobedila Španiju posle epskog preokreta! Pogledajte foto galeriju sa ove utakmice!
profimedia-1056039211.jpg
Ostali sportoviČUDO SRPKINJA NA SVETSKOM PRVENSTVU: Pogledajte gol za pobedu rukometašica Srbije!
profimedia-1056039193.jpg

Bonus video:

Pobeda Srbije nad Islandom Izvor: Arena 2 Premium