KAKO SU SRPKINJE NAPRAVILE ČUDO NA SVETSKOM PRVENSTVU! Španija imala ogromnu prednost 11 minuta do kraja, a onda... (VIDEO)
Španija je imala ulogu velikog favorita i prednost od pet golova na 11 minuta do kraja, ali su naše devojke odigrale fantastičnu završnicu u kojoj su uspele da slome protivnički tim i ostanu sa dobrim šansama za prolazak u narednu fazu takmičenja.
Rukometašice će igrati još protiv Farskih Ostrva i Crne Gore.
Pogledajte kako je Srbija šokirala Španiju u poslednjih 11 minuta utakmice:
