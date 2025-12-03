Slušaj vest

Veliku pobedu ostvarile su srpske rukometašice na startu glavne faze Svetskog prvenstva 2025!

Preokret kakav se ne viđa često u rukometu dogodio se u dvorani "Vestfalenhale" u Dortmundu. Rukometašice Srbije odigrale su spektakularnih poslednjih 15 minuta meča za pamćenje i pobedile favorizovanu Španiju rezultatom 31:29 (17:19).

Aleksandra Vukajlović u dresu Srbije protiv Španije na SP 2025 Foto: Marco Bader / imago sportfotodienst / Profimedia

Briljirala je Jovana Risović na golu, u napadu je vodeću rolu preuzela Aleksandra Vukajlović na poziciji desnog beka, uz veliku pomoć neverovatne Jovane Skrobić koja je sa dva gola donela Srbiji izjednačenje 27:27 u 54. minutu.

Dragana Cvijić donela je Srbiji vođstvo, što je podiglo ekipu, pa ni isključenja Teodore Veličković i Jovane Jovović nisu mogle naše rukometašice da poremete sa pobedničkog puta.

A, sada nešto o junakinjama velike pobede nad Španijom.

Potiče iz čuvene sportske porodice

Aleksandra Vukajlović rođena je 7. juna 1997. godine u Čačku. Potićče iz sportske porodice. Ćerka je poznatog rukometaša i sportskog radnika Dejana Vukajlovića i unuka čuvenog motocikliste Aleksandra Leka Vukajlovića.

Trenutno je član mađarskog Debrecina, a rukometnu karijeru počela je u Jagodini, odakle je 2016. godine otišla u Mađarsku, u klub Bekeščabu. Imala je neugodnu povredu kolena, kada je pokidala prednje ukrštene ligamente, zbog čega je morala na operaciju i da napravi dužu pauzu.

Za Debrecin je igrala 2020, a posle toga za ekipu Erd iz istoimenog mađarskog grada. Godine 2022. odlazi u Rumuniju, gde potpisuje za ekipu Minaur Baja Mar. Trenutno je član Slatine, takođe iz Rumunije.

Zanimljivo, selektor Srbije Španac Hoze Ignasio Prades na meču protiv Španije držao ju je na sve tri bekovski pozicije, pa je tako Aleksandra bila nerešiva enigma za protivnika na mestu desnog, srednjeg, pa i levog beka. Za Srbiju igra od 2018. godine.

Jovana Skrobić postiže gol u pobedinad Španijom na SP 2025 Foto: FEDERICO GAMBARINI / AFP / Profimedia

Nesuđena manekenka

Jovana Skrobić, devojačko Kovačević, rođena je 9. aprila 1996. godine u Beogradu. Kao devojčica htela je da postane manekenka, ali je na jednom školskom turniru odigrala toliko dobro, da je ubrzo počela da trenira rukomet, iako joj se činio kao mnogo grub sport. Počela je sa 14 godina, a pre toga bila je aktivna u aikidou. I ona potiće iz sportske porodice, majka joj je trenirala atletiku, otac rukomet, a braća odbojku i ragbi.

Jovana igra na mestu desnog beka, a karijeru je počela u beogradskom Junioru. Sa svega 20 godina otišla je u podgoričku Budućnost i sa njom postala prvak Evrope. Posle toga igrala je za mađarske klubove Bekeščabu i Erd, pa rumunske ekipe Minaur Baja Mar, Glorija Bistrica i Ramniku Valčea, a od ove sezone je član prvaka Srbije Crvene zvezde.

Ponosna majka male Nikol

Zanimljivo, nije otišla na Evropsko prvenstvo zbog slomljenog nosa, iako je pristala na operaciju "uživo", samo da ne propusti to takmičenje. Na kraju, lekari joj nisu dozvolili da igra. Bilo je to treći put, da je slomila nos. Za Srbiju igra od 2015. godine.

Valja istaći da je Jovana majka jednoipogodišnje Nikol, koju je na svet donela krajem marta 2024. godine. Vrlo brzo se vratila na teren, zaigrala za klub i reprezentaciju. U karijeri ima veliku podršku muža Nikole, koji je takođe rukometaš. I nije jedina mama u reprezentaciji Srbije, tu su Jovana Agbaba i Gordana Petković.

Posle rođenja ćerkice, Jovana Skorbić napisala je na društvenim mrežama:

- Zahvalna Bogu na svakom minutu sa tobom. Volimo te!