Srpska rukometašica Teodora Veličković izjavila je da je znala da protiv Španije mora "da povuče" jer su saigračice bile umorne od jakog ritma.
"ZNALA SAM DA MORAM DA POVUČEM" Teodora Veličković: Odmah sam se dobro uklopila
"Odmah sam se dobro uklopila. Znala sam da moram da povučem jer su saigračice bile veoma umorne od jakog ritma, a ja sam stigla odmorna i raspoložena. Napravili smo sjajan preokret i osvojili izuzetno bitne bodove", rekla je Veličkovićeva, a preneo Rukometni savez Srbije.
Srbija je juče u Dortmundu pobedila Španiju 31:29, u prvom kolu druge faze Svetskog prvenstva.
U narednom kolu Srbija će sutra igrati protiv Farskih ostrva.
"To je ekipa slična Islandu, igraju brzo i specifično. Moramo da budemo fokusirane na odbranu, da zatvorimo sredinu, ostanemo koncentrisane i igramo čvrsto od prvog do poslednjeg minuta", istakla je Veličković.
Srbija - Španija Foto: Marco Bader / imago sportfotodienst / Profimedia
(Beta)
