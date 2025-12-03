Slušaj vest

"Odmah sam se dobro uklopila. Znala sam da moram da povučem jer su saigračice bile veoma umorne od jakog ritma, a ja sam stigla odmorna i raspoložena. Napravili smo sjajan preokret i osvojili izuzetno bitne bodove", rekla je Veličkovićeva, a preneo Rukometni savez Srbije.

Srbija je juče u Dortmundu pobedila Španiju 31:29, u prvom kolu druge faze Svetskog prvenstva.

U narednom kolu Srbija će sutra igrati protiv Farskih ostrva.

"To je ekipa slična Islandu, igraju brzo i specifično. Moramo da budemo fokusirane na odbranu, da zatvorimo sredinu, ostanemo koncentrisane i igramo čvrsto od prvog do poslednjeg minuta", istakla je Veličković.

Srbija - Španija Foto: Marco Bader / imago sportfotodienst / Profimedia

(Beta)

