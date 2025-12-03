Slušaj vest

Katarina Vit je jedna od najtrofejnijih klizačica u istoriji ovog sporta - dvostruka olimpijska šampionka (Sarajevo 1984, Kalgari 1988), četvorostruka svetska i šestostruka uzastopna evropska prvakinja.

Katarina je rođena 3. decembra 1965. godine u zapadnom delu Berlina. Od najranijih dana iskazivala je talenat za sport, pa je poslata u sportsku gimnaziju u Karl Marks – štatu, današnjem Kemnicu, što je bila DDR.

Jedna od najlepših sportiskinja svih vremena pre nekoliko godina snimila je dokumentarac o svojoj fantastičnoj karijeri, a veliki deo posvetila je mestu najvećeg uspeha - Sarajevu.

Katarina Vit Foto: Profimedia

Nakon trijumfa u Sarajevu je usledila prava vladavina Katarine Vit. Bila je evropska šampionka redom: 1984, 1985, 1986, 1987 i 1988, a svetsku titulu je uzela 1984, 1985, 1987 i 1988. Zlato joj je izmaklo samo 1986. a tada je bila druga. 1988. je uspela da odbrani olimpijsko zlato u Kalgariju.

Ne samo da je pomerala granice akrobatike i gracioznosti u takmičenjima, već je pomerala i granice sa atraktivnim, neretko i provokativnim kostimima koje bi nosila takmičenjima.

Vit se okušala i kao glumica, osvojivši Emi nagradu za film „Carmen on Ice“, a pojavila se i u ostvarenjima „Džeri Megvajer“ i „Ronin“. Zatim je 1998. pozirala za magazin "Playboy", a kasnije je potvrdila i da je sarađivala sa istočnonemačkom tajnom službom Stazi.

I dalje je aktivna u javnom životu, kao TV voditeljka, producentkinja i poslovna žena, te ostaje jedna od najuticajnijih ličnosti u istoriji umetničkog klizanja.

