Radnički je slavio i u prvoj utakmici, odigranoj u Velikom Gradištu, sa io 3:1 (25:20, 20:25, 25:22, 25:14).

Kragujevački tim će u polufinalu igrati protiv Vojvodine, a termini tih utakmica biće naknadno biti saopšteni.

(Beta)

