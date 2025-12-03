Odbojkaši Radničkog plasirali su se u polufinale Kupa Srbije, pošto su u Kragujevcu pobedili VGSK iz Velikog Gradišta sa 3:2 (21:25, 25:20, 25:13, 29:31, 15:11), u revanš meču četvrtfinala.
Ostali sportovi
KUP SRBIJE ZA ODBOJKAŠE: RadničkI preko VGSK u polufinalu
Slušaj vest
Radnički je slavio i u prvoj utakmici, odigranoj u Velikom Gradištu, sa io 3:1 (25:20, 20:25, 25:22, 25:14).
Kragujevački tim će u polufinalu igrati protiv Vojvodine, a termini tih utakmica biće naknadno biti saopšteni.
(Beta)
Reaguj
Komentariši