Slušaj vest

U prvoj utakmici, u Beverenu, Asteriks je pobedio TENT sa 3:0 (25:21, 25:20, 25:17).

Najefikasnija u redovima TENT-a bila je Tamara Miljević sa 17 poena, dok je belgijski tim do pobede predvodila Brit Fransen sa 16 poena.

Asteriks Beveren će u osmini finala (7. i 14. januar) igrati protiv švajcarskog Nojšatela.

(Beta)

