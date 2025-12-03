Odbojkašice TENT-a nisu uspele da se plasiraju u osminu finala Kupa CEV, pošto su u Obrenovcu izgubile od belgijskog Asteriksa sa 3:1 (19:25, 25:20, 25:21, 25:20), u revanš meču šesnaestine finala.
KUP CEV: TENT bez osmine finala, Asteriks prošao dalje
U prvoj utakmici, u Beverenu, Asteriks je pobedio TENT sa 3:0 (25:21, 25:20, 25:17).
Najefikasnija u redovima TENT-a bila je Tamara Miljević sa 17 poena, dok je belgijski tim do pobede predvodila Brit Fransen sa 16 poena.
Asteriks Beveren će u osmini finala (7. i 14. januar) igrati protiv švajcarskog Nojšatela.
(Beta)
