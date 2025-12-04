Slušaj vest

Povod je bilo održavanje Malog sajma sporta, a na prijemu u Gradskoj upravi kod gradonačelnice Smedereva, Jasmine Vojinović i u prisustvu predsednika Saveza sportova Smedereva, Veselina Savića, razgovaralo se o aktuelnim projektima i prioritetima u oblasti sporta, daljem razvoju sportske infrastrukture kao i načinima jačanja podrške sportskim klubovima i mladim sportistima.

U Hali sportova predstavilo se 26 klubova iz preko 10 grana sportova, što je samo jedan deo sportske ponude u Smederevu. Predškolci su pre obilaska klubova vežbali uz trenere Saveza za predškolski sport i fizičko vaspitanje, a osnovci su mogli da vide prezentacije od stonog tenisa, preko fudbala, odbojke, košarke, atlerike, planinarenja, rukometa, streljaštva, sve do karatea, džudoa, tekvondoa i mnogih drugih sportova.

Na samom otvaranju Malog sajma sporta poseban akcenat je stavljen na unapređenje uslova za trening dece i mladih i afirmaciju sporta kao važnog dela života u lokalnim zajednicama.

Foto: SSS

- Smederevo je grad sporta i sportista. Finansiramo 103 sportske organizacije koje kroz svoje programe doprinose unapređenju sporta, fizičke kulture, rekreacije i razvoja sportskih aktivnosti odraslih, dece i mladih. U skladu sa državnom politikom koju vodi naš predsednik, Aleksandar Vučić želimo da ih podržimo i u centru svih dešavanja nam je svaki čovek, posebno svaka porodica, a najvažnije nam je svako dete. Da bi dete vodilo zdrav način života mora da se bavi nekim sportom, a na nama je da mu pružimo podršku - rekla je između ostalog gradonačelnica.

Foto: SSS

Državni sekretar u Ministarstvu sporta, Ratko Nikolić i predsednik Sportskog saveza Srbije, Davor Štefanek pohvalili su odnos grada Smedereva prema sportistima i napore za stvaranje dobrih uslova za bavljenje sportom za najmlađe generacije u lokalnoj zajednici.

Foto: SSS

- Na svima nama koji smo u sportu zadatak je da obezbedimo deci i mladima da se bave sportom, ali i da se rekreiraju, jer je fizička aktivnost veoma važna. Kroz sport postajemo zdravi i dobri ljudi. Zato se nadam da će i u Smederevu nakon Malog sajma sporta još dece da se upiše u neki od lokalnih klubova koje smo upoznali - rekao je predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek.

Sportski savez Srbije je i za osnovne škole u Smederevu donirao lopte.