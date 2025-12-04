Slušaj vest

Srpska plivačica Martina Bukvić plasirala se danas u polufinale trke na 200 metara prsno, na Evropskom prvenstvu u malim bazenima u Lublinu.

Ona je rezultatom 2:24,63 minuta zauzela ukupno 12. mesto u kvalifikacijama.

Najbrža u kvalifikacijama bila je Britanka Angarad Evans rezultatom 2:20,83 minuta.

Polufinale je na programu danas od 19.32.

Beta

