EVROPSKO PRVENSTVO U MALIM BAZENIMA: Martina Bukvić u polufinalu trke na 200 metara prsno
Srpska plivačica Martina Bukvić plasirala se danas u polufinale trke na 200 metara prsno, na Evropskom prvenstvu u malim bazenima u Lublinu.
Ona je rezultatom 2:24,63 minuta zauzela ukupno 12. mesto u kvalifikacijama.
Najbrža u kvalifikacijama bila je Britanka Angarad Evans rezultatom 2:20,83 minuta.
Polufinale je na programu danas od 19.32.
