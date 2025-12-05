Slušaj vest

Britanski olimpijci i paraolimpijci od sada imaju pristup novom obliku zaštite od uvreda na internetu, zasnovanom na veštačkoj inteligenciji, nakon što je UK Sport potpisao ugovor vredan više od 300.000 funti za uvođenje specijalizovane aplikacije, preneli su danas britanski mediji.

Reč je o servisu "Social Protect", koji sportistima omogućava da besplatno zaštite svoje naloge tokom celog olimpijskog ciklusa, zaključno sa Igrama u Los Anđelesu 2028. godine, prenosi Bi Bi Si.

Direktorka za performanse u UK Sportu, Kejt Bejker, ocenila je da je nivo zlostavljanja kojem su sportisti izloženi "neprihvatljiv" i da ne reagovati "nije opcija". Ovo je prvi ugovor takve vrste u britanskom sportu.

Aplikacija koristi AI tehnologiju koja u realnom vremenu skenira komentare i objave pristigle na Instagramu, Fejsbuku, TikToku i Jutjubu. Sistem prepoznaje više od dva miliona uvredljivih izraza i automatski skriva poruke koje sadrže takav sadržaj. Sportisti mogu dodatno da označe reči i fraze koje žele da filtriraju.

Osnivač kompanije, Šejn Briten, uporedio je aplikaciju sa antivirus softverom koji tiho radi u pozadini i brine da se u komentarima ne pojavljuju rasizam, mržnja, prevare ili drugi štetni sadržaji.

