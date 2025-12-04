Sofija Liskun sportiskinja koja je napustila Ukrajinu i takmiči se za Rusiju

Svetska šampionka iz Ukrajine Sofija Liskun odlučila je da se u budućnosti takmiči za Rusiju, pošto je uzela rusko državljanstvo.

Pre samo nekoliko meseci Sofija Liskun takmičila se u skokovima u vodu pod zastavom Ukrajine na međunarodnim takmičenjima.

Sofija Liskun sportiskinja koja je napustila Ukrajinu i takmiči se za Rusiju Foto: Printskrin/jutjub

Počele pretnje

Dvostruka učesnica na Olimpijskim igrama Sofija Liskun predstavljaće Rusiju. Njenu odluku teško su podneli u Kijevu, nazivaju je "izdajicom" i poručuju "da se sa tom izdajom neće tako lako pomiriti".

- Vrlo sam neprijatno iznenađen. Ova devojka se preselila iz Luganska u Kijev 2014. godine, takmičila se za reprezentaciju Ukrajine i zastupala proukrajinski stav. Ovo je čista izdaja! Ne mogu to da shvatim - rekao je Vadim Gucait, prvi čovek Olimpijskog komiteta Ukrajine.

Ministar omladine i sporta Ukrajine, Matvej Bidni, bio je još kategoričniji. Obećao je da će ukrajinska strana zahtevati "potpunu diskvalifikaciju" sportistkinje. Izrazio je nadu da će ovo biti kraj karijere 23-godišnje devojke.

Rodom iz ruskog Luganska

Sofija Liskun (23) rodom je iz Luganska, oblasti u kojoj živi većinski ruski narod. Ona je 2014. otišla da živi u Kijev, a kada je 2022. počela Specijalna vojna operacija, odlučila je da se preseli u susednu Poljsku.

Ove godine Sofija Liskun podnela je zahtev za dobijanje ruskog pasoša, što joj nije bio problem, jer je Lugansk na referendumu pre dve godine izglasao prisajedinjenje Rusiji. Razlog, zašto je odlučila da napusti Ukrajinu jesu problemi sa trenerima i treninzi sa kojima nije bila zadovoljna.

- Moj trener, ona živi u Moskvi. Povremeno sam bila u kontaktu sa njom. Tokom takmičenja, redovno sam je viđala i razgovarale smo. A na poslednjem takmičenju, opomenuta sam pred svima... Bio je opšti sastanak. Primedba je, razumljivo, bila usmerena na mene: "Neki naši sportisti komuniciraju sa ruskim trenerima" - rekla je Liskunova za "Izvestiju".

Sofija Liskun dok se takmičiča za Ukrajinu Foto: Printskrin/jutjub

Nije napredovala, samo nazadovala

Devojka je rekla da je ta scena u isto vreme bila "smešna i mučna", posebno s obzirom na glasan slogan koji visi u sportskom kompleksu.

- U Kijevu smo imali ogroman natpis u bazenu: "Sport je izvan politike". Ali prvi na udaru smo, naravno, bili mi, sportisti.



Prema Sofijinim rečima, posle 2014. godine, profesionalne trenere su zamenili gimnastičari i skakači na trambolini kojima su nedostajale potrebne kvalifikacije za skokove u vodu.

- Toliko je faktora koji su me opterećivali. Još od detinjstva. I stav trenera, njihova nesposobnost, njihov neprimeren pristup. Poslednjih godina u sportu u Ukrajini shvatila sam da ne napredujem. Niko me ne podržava. Naprotiv, to samo pogoršava moje psihološko stanje i situaciju u celini. Imala sam trenutke kada nisam išla na trening oko nedelju dana, samo sam sedela kod kuće i plakala - otkrila je Liskunova u ispovesti za list "Izvestija".

Sofija Liskun prilikom dobijanja ruskog državljanstva Foto: Printskrin/jutjub

Kritkovana što govori ruski

Prema rečima skakačice u vodu, njeni profesionalni standardi su ignorisani u Ukrajini i kritikovana je zbog veza sa svojim prvim trenerom Olgom Feoktistovom, koji se preselio u Moskvu. Kao i zbog povezanosti sa ruskim sportistima, te zbog toga što je govorila ruski jezik.

- Na trening kampu mi je rečeno da više niko od nas ne sme da komunicira sa Rusima. Sedela sam tamo i nisam mogla da razumem zašto je ovo usmereno ka meni. Verujem da bi odrasla osoba trebalo da se ponaša drugačije - izjavila je Liskunova.

Pre samo nekoliko meseci, Sofija Liskun se takmičila pod zastavom Ukrajine na Evropskom prvenstvu 2025. godine, gde je osvojila zlato u mešovitim timovima i srebro u sinhronizovanoj platformi sa 10 metara. Ukupno, Liskunova je osvojila 12 medalja za reprezentaciju Ukrajine na svetskim i evropskim prvenstvima.

I nije ovo izolovani slučaj. Sve više i više sportista iz Ukrajine odlazi u Rusiju. Pre Sofije Liskun, državljanstvo su promenili atletičarka Ana Hordijuk, veslačica Larisa Žalinskaja, rvač Sergej Kuznjecov, fudbaleri Aleksandar Rosputko i Maksim Degtarjov...