Rukometašice Srbije odirale su posle neverovatne drame nerešeno sa selekcijom Farskih Ostrva u Dortmundu u drugoj utakmici druge faze Svetskog prvenstva - 31:31.

Imale su naše rukometašice sve u svojim rukama na nešto više od 10 sekundi do kraja, a onda se dogodio veliki šok!

Jovana Jovović je imala otvoreen put ka golu, ali umesto da završi akciju i potvrdi pobedu našeg tima, ona je želela da ''potroši vreme'' i sudije su oduzele loptu našem timu!

Ostalo je još deset sekundi do kraja meča. A posle pregledanog snimka, dosuđen je sedmerac za Farska Ostrva, dok je Jovovićeva isključena, a Farska Ostrva su sa sedam metara izjednačile na 31:31!

Srbija - Farska Ostrva Foto: FEDERICO GAMBARINI / AFP / Profimedia

Kako god, naš tim će u poslednjem kolu protiv Crne Gore odlučivati o plasmanu u četvrtfinale.

