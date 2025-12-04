Slušaj vest

Ženska rukometna reprezentacija Srbije odigrala je u Dortmundu nerešeno 31:31 (16:14) protiv Farskih Ostrva, u utakmici drugog kola druge faze Svetskog prvenstva.

Pogledajte najbolje momente sa meča:

Rukometašice Srbije
Srbija - Farska Ostrva
Jovana Jovović greška

Srbija Farska Ostrva rukometašice Izvor: TV Arena sport/Screenshot