Na tabeli Grupe 2 Srbija je druga na tabeli sa pet bodova i ima bod manje od prvoplasirane Nemačke. Crna Gora ima četiri boda i utakmicu manje, dok Farska Ostrva zauzimaju četvrto mesto sa tri boda.
Ženska rukometna reprezentacija Srbije odigrala je u Dortmundu nerešeno 31:31 (16:14) protiv Farskih Ostrva, u utakmici drugog kola druge faze Svetskog prvenstva.
