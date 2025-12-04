Slušaj vest

Prvog vikenda decembra reli terenskih vozila organizacijom jubilarnog 20. takmičenja u režiji kluba Extrem 4×4 iz Beograda započinje treću deceniju rada i postojanja, što je svakako podatak vredan pažnje i divljenja.

Kao i svih prethodnih sezona ekipa mala ali odbrana svojski se pomučila u terenu oko Beograda da što bolje i zahtevnije pripremi izazove za uvažene goste diljem Srbije.

Voziće se u dve kategorije soft (do 1800 kubika, do 2800 kubika i preko 2800 kubika) i naravno turist klasa.Kada je u pitanju oprema za soft klasu obavezno je vitlo, off road gume, kacige i mnogo snage, volje i strpljenja. Kod „turista“ poželjne su agresivniji pneumatici. Tehnički i verifikacija 6. decembra zakazani su za 8 časova u Leštanima ispred sale Glamur, a polazaku u teren predviđen je za 10 časova.

Za sve ljubitelje relija terenskih vozila koji žele da zabeleže nestvarne trenutke dok posade savladavaju prepreke organizator predlaže da dođu na Avalu kod restorana Čarapićev brest gde se prvi takmičar očekuje oko 12 časova, gde će biti šator ispod kojeg se kuva gulaš za takmičare kako bi se okrepili.

Nedaleko od restorana je specijalni ispit na kojem se posadama meri vreme, a ujedno je i pristupačan deo kojem publika može da pristupi i gleda.