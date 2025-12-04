Slušaj vest

Odbojkašice Crvene zvezde plasirale su se večeras u osminu finala Kupa izazivača, pošto su u revanš utakmici šesnaestine finala u Beogradu pobedile belgijski Šapel le Erlemon 3:0 u setovima (25:18, 25:23, 25:16).

Zvezdu su predvodile Nikolina Lukić sa 14 poena i Božica Marković sa 13, dok su Katarina Stanković, Anica Popadić i Katarina Stanković dodale po sedam poena.

U prvoj utakmici u Belgiji Šapel le Erlemon je pobedio Zvezdu 3:2 (19:25, 25:22, 21:25, 25:23, 15:7).

Crvena zvezda će u osmini finala igrati protiv danskog Holtea, 7. i 14. januara.

