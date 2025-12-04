Rukometašice Crne Gore poražene su od Nemačke u drugom kolu druge faze Svetskog prvenstva
SVETSKO PRVENSTVO
CRNA GORA DEKLASIRANA PRED MEČ ODLUKE SA SRBIJOM: Nemice brutalne, rukometašicama stigle odlične vesti!
Nemačka je uništila Crnu Goru sa čak 18 razlike rezultatom 36:18.
To znači da Srbiji u zadnjem kolu uprkos neverovatno ispuštenoj pobedi protiv Farskih Ostrva, odgovara i remi protiv Crnogorki.
Nemačka je ovom pobedom obezbedila plasmanu četvrtfinale Svetskog prvenstva iz grupe 2.
