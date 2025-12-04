Slušaj vest

Nemačka je uništila Crnu Goru sa čak 18 razlike rezultatom 36:18.

Srbija - Farska Ostrva Foto: FEDERICO GAMBARINI / AFP / Profimedia

To znači da Srbiji u zadnjem kolu uprkos neverovatno ispuštenoj pobedi protiv Farskih Ostrva, odgovara i remi protiv Crnogorki.

Nemačka je ovom pobedom obezbedila plasmanu četvrtfinale Svetskog prvenstva iz grupe 2.

Screenshot_504.jpg
Svetsko prvenstvo u rukometu Foto: Printskrin

Ne propustiteOstali sportoviEHF SAOPŠTIO: Francuska i Nemačka domaćini Evropskog prvenstva u rukometu 2032. godine
profimedia-0280204126.jpg
Ostali sportoviPANCERI POSLE DRAME SRUŠILI CRVENU FURIJU: Rukometaši Nemačke u finalu OI posle 20 godina!
profimedia0897387887.jpg
Ostali sportoviNEMAČKA OSTALA BEZ MEDALJE I OLIMPIJSKE VIZE: Švedska srušila domaćina, osvojila odličje i kartu za Pariz!
profimedia0841326949.jpg
Ostali sportoviDANSKA ZAKAZALA VELIKO FINALE SA FRANCUZIMA: Hansen i društvo posle preokreta pobedili Nemačku i idu u borbu za evropsko zlato
profimedia0840837020.jpg

Srbija Farska Ostrva rukometašice Izvor: TV Arena sport/Screenshot