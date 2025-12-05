Slušaj vest

Lirdam je trijumfovala rezultatom 1:14.17 druga je bila Takagi sa 12 stotinki zaostatka, a treće mesto je pripalo Holanđanki Femke Kok, trenutno najbržoj sprinterki na svetu, nenadmašnoj na 500 metara.

Lirdam je ovom pobedom preuzela od Kok prvo mesto u Svetskom kupu na 1.000 metara, sa samo jednim poenom prednosti (svaka pobeda donosi 60 poena).

U muškoj konkurenciji na 1.500 metara neprikosnoven je ponovo bio Amerikanac Džordan Štolc sa novim rekordom staze (1:42.55), ispred holandskog vetarana i svetskog rekordera Kjelda Nuisa.

Iznenađenje se dogodilo na trci 5.000 metara za žene, u kojoj je do večeras nepobeđena ove godine Holanđanka Džoj Bune stigla na cilj treća, sa gotovo tri sekunde zaostatka iza pobednice Ragne Viklund iz Norveške (6:49.01) i Kanađanke Izabel Vajdeman.

Treća etapa Svetskog kupa se nastavlja u subotu i nedelju, a pre Olimpijskih igara održaće se još dva takmičarska vikenda: četvrta etapa je na programu sredinom decembra u norveškom Hamaru, a poslednja peta krajem januara u nemačkom Inzelu.

Zimske olimpijske igre su na programu od 6. do 22. februara naredne godine u Milanu i moguće je da najbrži klizači sveta još ne ostvaruju najbolje rezultate tempirajući formu upravo za to takmičenje.

