Od škola do Evrope - EuroHaCa gradi temelje nove generacije srpskog rukometa za bolje rukometno sutra.



Srpski rukometni savet nastavlja da podiže standarde u razvoju i promociji rukometa u Srbiji.

Deca treniraju rukomet u programu Srpskog rukometnog saveta Foto: Srpski rukometni savet

Nakon samo godinu dana rada, postavljena je jasna strategija za napredak, te je nizom aktivnosti primetan i rezultat — afirmacija dece u rukometnom sportu.



Savet ulazi u novo, još ambicioznije poglavlje svog delovanja. Od osnivanja 11. marta 2024. godine u Novom Sadu, kao inicijativa bivših reprezentativaca i sportskih radnika posvećenih razvoju rukometa, Srpski rukometni savet jasno je definisao svoju misiju: unapređenje rukometnog sporta u Srbiji, vraćanje rukometa deci, školama, trenerima i lokalnim zajednicama, stvaranje savremenog okvira za razvoj mladih sportista, popularizacija rukometa kao sporta i menjanje narativa u kome se rukomet spominje.

Kroz projekte kao što su "Rukometni karavan", programi mini rukometa u vrtićima, edukativna dokumenta za nastavnike i trenere, podkasti, prva online rukometna biblioteka, kao i saradnje sa medijskim partnerima, Savet je u kratkom roku postao jedna od aktivnijih organizacija na našoj rukometnoj sceni pored Rukometnog saveza Srbije.



Na stabilnom temelju izgrađen je i novi evropski kurs — međunarodni Erasmus+ projekat „Euro Handball Caravan – EuroHaCa“, koji Srbiju stavlja u centar evropske sportske saradnje i razvoja školske baze.



Spojiti škole i rukometne klubove rukometom:



Srpski rukometni savet želi da kroz projekat EuroHaCa ne samo dovede još dece u rukometne klubove, već da uvede evropski rukometni standardi rada i za decu i trenere. Evropska komisija odobrila je projekat Srpskog rukometnog saveta pod nazivom European Handball Caravan kao jednu od inicijativa u okviru Erasmus+ Sport poziva.



Projekat povezuje Srbiju, Nemačku i Francusku i stvara jasan okvir za unapređenje trenerskog rada, razvoj mini rukometa, međunarodnu razmenu znanja i inkluzivne programe namenjene deci.

Bivše rukometašice i rukometaši čine Srpski rukometni savet Foto: Srpski rukometni savet



Projekat EuroHaCa donosi:



modernu evropsku trenersku praksu u naše škole i klubove,

jače i konkretnije povezivanje lokalnih zajednica kroz sport,

razvoj mini rukometa kao baze buduće masovnosti,

inkluziju dece iz različitih sredina,

jednake šanse za dečake, devojčice i decu sa posebnim potrebama,

dugoročna partnerstva između rukometnih zajednica tri države.



To je projekat koji spaja srpske škole, rukometne klubove iz Srbije i Evropu, koji gradi generacije koje dolaze i koji postavlja temelje trajnog razvoja rukometa u Srbiji.

Tri stuba međunarodnog partnerstva su:



Srpski rukometni savet – nosilac i pokretač



Srpski rukometni savet koordinira sve aktivnosti u Srbiji i obezbeđuje kvalitetno sprovođenje projekta. U okviru EuroHaCa programa Savet će:

• sprovoditi „Rukometni karavan“ u školama širom Srbije,

• edukovati nastavnike, trenere i sportske radnike,

• organizovati info-dane, radionice i aktivacije,

• razvijati inkluzivne programe za decu,

• jačati vidljivost i evropski identitet srpskog rukometa.



HSG Wetzlar – nemačka škola sistemskog rada



HSG Wetzlar, stabilni bundesligaški klub, u projekat unosi evropske standarde u:



• trenerskoj metodologiji,

• mentorskom radu,

• organizaciji studijskih poseta,

• prikazu profesionalnih razvojnih modela.

Njihova ekspertiza pruža srpskim trenerima uvid u sistemski i dugoročno održiv rukometni model.



HAC Le Havre (NIM) – francuski model inkluzije i zajedništva

Francuski partner donosi inkluzivni sportski pristup karakterističan za njihovu školu:

• uključivanje dece iz različitih socijalnih sredina,

• jednak pristup za dečake i devojčice.

Njihova uloga daje EuroHaCa projektu snažnu socijalnu i obrazovnu dimenziju.



Sportski segment projekta biće poveren iskusnom treneru Nenadu Kraljevskom, poznatom po pedagoškom pristupu, radu sa mlađim kategorijama i velikom iskustvu u domaćim i inostranim klubovima.



Nenada Kraljevski je dugogodišnji rukometni trener sa iskustvom u radu sa omladinskim i seniorskim ekipama. Vodio je RK Crvena zvezda i RK Dinamo Pančevo u Superligi, gde je stekao reputaciju stručnjaka posvećenog razvoju mladih igrača. Radio je i u inostranstvu, kako u muškom tako i u ženskom rukometu, proširujući svoje iskustvo u različitim rukometnim sistemima. Posvećen je analitici, tehničkom razvoju igrača i stvaranju stabilnih i motivisanih timova. Ističe da mu je glavni profesionalni motiv „davanje doprinosa napretku srpskog rukometa i razvoju mladih sportista“.



U okviru EuroHaCa projekta Kraljevski će biti zadužen za planiranje i realizaciju sportskih aktivnosti, koordinaciju sa školama i trenerima, mentorsku podršku i sprovođenje mini rukometnih programa širom Srbije.



Prijave za škole i klubove su i dalje otvorene. Inicijativa nastala u Srbiji, a potom prepoznata i finansijski podržana od strane Evropske unije, otvara prostor za novu vrstu samopouzdanja našem sportu. Ako se aktivnosti realizuju dosledno i posvećeno, EuroHaCa bi mogao da postane više od jednokratnog programa: mogao bi da označi početak epohe u kojoj se rukomet ponovo uči tamo gde je najvažnije – u školama i među najmlađima.