Za plasman u četvrtfinale našim rukometašicama je dovoljan i bod.

"Za nas je četvrtfinale kao osvajanje Svetskog prvenstva", kazala je Dragana i dodala:

"Sve smo umorne, svaki drugi dan se igra, iscrpljujuće je. Odradile smo dobar posao. Tri pobede, remi i poraz. Stvarno igramo dobar šampionat. Četvrtfinale bi bio moj san, možda nemoguć cilj pre početka šampionata, kada smo se skupile u Staroj Pazovi. Baš smo nabrajali sile koje će da igraju u četvrtfinalu, sama elita. Srbija u tom kremu, stvarno bi bilo nešto fenomanalno".

1/7 Vidi galeriju Srbija - Farska Ostrva Foto: FEDERICO GAMBARINI / AFP / Profimedia

Dragana ističe da je ovo šansa generacije.

"Pruža nam se velika šansa. Rekla bih šansa generacije. Pre dve godine smo bile na 21. mestu, sad možemo da budem u osam. Ponosna sam. I ovo što smo dosad napravile, sve ide u dobrom pravcu, ali treba da pobedimo zbog nas, da damo sve od sebe, da izađemo kao lavovi, ali pametno da bismo ostvarili cilj".

Današnjeg rivala dobro poznaje.