"ZA NAS JE ČETVRTFINALE KAO OSVAJANJE SVETSKOG PRVENSTVA" Dragana Cvijić pred meč sa Crnom Gorom - ovo je šansa generacije, evo šta je potrebno za pobedu!
Za plasman u četvrtfinale našim rukometašicama je dovoljan i bod.
"Za nas je četvrtfinale kao osvajanje Svetskog prvenstva", kazala je Dragana i dodala:
"Sve smo umorne, svaki drugi dan se igra, iscrpljujuće je. Odradile smo dobar posao. Tri pobede, remi i poraz. Stvarno igramo dobar šampionat. Četvrtfinale bi bio moj san, možda nemoguć cilj pre početka šampionata, kada smo se skupile u Staroj Pazovi. Baš smo nabrajali sile koje će da igraju u četvrtfinalu, sama elita. Srbija u tom kremu, stvarno bi bilo nešto fenomanalno".
Dragana ističe da je ovo šansa generacije.
"Pruža nam se velika šansa. Rekla bih šansa generacije. Pre dve godine smo bile na 21. mestu, sad možemo da budem u osam. Ponosna sam. I ovo što smo dosad napravile, sve ide u dobrom pravcu, ali treba da pobedimo zbog nas, da damo sve od sebe, da izađemo kao lavovi, ali pametno da bismo ostvarili cilj".
Današnjeg rivala dobro poznaje.
"Gledali smo je protiv Španije, Farskih Ostrva, znamo se dobro. Ili smo igrali sa Crnogorkama u klubovima ili 100 puta protiv njih. Znamo kako igra, slično kao mi. Dobra, iskusna selekcija, Suzanom Lazović je unela novu energiju u reprezentaciju, uvela nešto novo, stavila svoj pečat. Poznajemo se, nema tu mnogo tajni. Očekujem meč na mali broj golova", kazala je Cvijić.