SRBIJA - CRNA GORA: Odlučujuća bitka za četvrtfinale Svetskog prvenstva!
Rukometašice Srbije danas od 15.30 se sastaju sa Crnom Gorom u odlučujućem meču grupe 2 za plasman u četvrtfinale Svetskog prvenstva.
Iz ove grupe plasman je već obezbedila Nemačka sa maksimalnih osam bodova.
Srbija trenutno ima pet bodova ispred Crne Gore i Španije koje imaju po četiri boda.
To znači da Srbiji u zadnjem kolu odgovara i remi protiv Crnogorki, jer imaju bolji međusobni skor od Španije koja se sastaje sa prvoplasiranom Nemačkom.
