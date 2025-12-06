Iz minuta u minut

Rukometašice Srbije danas od 15.30 se sastaju sa Crnom Gorom u odlučujućem meču grupe 2 za plasman u četvrtfinale Svetskog prvenstva.

Iz ove grupe plasman je već obezbedila Nemačka sa maksimalnih osam bodova.

Srbija trenutno ima pet bodova ispred Crne Gore i Španije koje imaju po četiri boda.