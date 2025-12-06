Slovenački ski skakač Domen Prevc pobedio je na skakaonici u poljskoj Visli, u takmičenju u okviru Svetskog kupa.
SVETSKI KUP: Prevc pobednik prvog takmičenja u ski skokovima u Visli
Prevc je pobedio sa ukupno 286,2 boda, do kojih je došao skokovima od 136 metara u prvoj i 130 metara u drugoj seriji.
Drugo mesto zauzeo je Nemac Filip Rajmund sa 279,4 boda, dok je treći bio Japanac Rjoju Kobajaši sa 267,2 boda.
Lider u generalnom plasmanu Svetskog kupa sa 356 bodova je Slovenac Anže Lanišek, koji je zauzeo četvrto mesto. Drugo mesto u generalnom plasmanu zauzima Prevc sa 270 bodova, dok je treći Kobajaši sa 266 bodova.
Takmičenje u Svetskom kupu nastavlja se u nedelju, kad je na programu drugo takmičenje u Visli.
(Beta)
