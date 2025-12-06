Slušaj vest

"Kad je bilo najpotrebnije, mi nismo bile prave i na nivou. Ne znam šta nam se desilo i zašto je to tako, ali nismo uspele da se saberemo na terenu i odgovorimo izazovu koji je bio ispred nas", rekla je Skrobić, prenosi Rukometni savez Srbije.

Ženska rukometna reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto je danas u utakmici poslednjeg, trećeg kola Grupe 2 glavne runde, u Dortmundu izgubila od selekcije Crne Gore 17:33 (9:13).

"Nije bio problem samo početak meča, generalno ništa nije funkcionisalo kako treba i sve što smo želele nismo uradile. Trudile smo se i borile koliko smo mogle", rekla je Skrobić.

