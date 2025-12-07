Slušaj vest

Vozači Formule 1 pohvalili su danas novog svetskog šampiona Landa Norisa iz Meklarena, a Karlos Sainc iz Vilijamsa rekao je da je Britanac dokazao da se titula može osvojiti i kada si "dobar momak", umesto "surov i opasan".

Noris je ranije danas osvojio prvu titulu šampiona Formule 1, tako što je zauzeo treće mesto u poslednjoj trci u sezoni za Veliku nagradu Abu Dabija.

Britanski vozač sezonu je završio sa dva boda više od četvorostrukog uzastopnog šampiona Maksa Verstapena iz Red Bula, koji je pobedio u Abu Dabiju.

Sainc je bio Norisov prvi timski kolega, kada je Britanac kao 19-godišnjak došao u Meklaren, zajedno su vozili za ekipu 2019. i 2020. godine i razvili su prijateljski odnos i van staze.

"Veoma sam srećan zbog njega kao vozača jer je uvek bio izuzetno brz, brži nego što su mu ljudi to priznavali, ekstremno talentovan. Prvih godina u Meklarenu, video sam momka koji ima brzinu da bude višestruki svetski šampion da se samo radi o brzini. On je usput mnogo razvio svoje veštine i sada je svetski šampion", rekao je Sainc za Skaj.

"Više od svega, srećan sam zbog njega kao osobe, pošto je vozač koji ne prati određene stereotipe svetskog prvaka, uvek je ostao veran sebi, vrlo iskren, otvoren o svojim problemima i svima je dokazao da možeš da budeš svetski šampion ako si dobar momak, ne moraš da budeš surov ili opasan", dodao je španski vozač.

Sainc je rekao da se nada da se 26-godišnji Noris neće promeniti.

"Srećan sam zbog njega, nadam se da će ostati isti, da mu neće ući u glavu da je svetski šampion i da će nastaviti da bude svoj, ili čak da će moći više da se opusti i da više uživa u Formuli 1", naveo je Sainc.

Noris je postao 11. britanski vozač šampion Formule 1 i prvi za Meklaren otkako je Luis Hamilton osvojio svoju prvu titulu 2008. godine.

Hamilton je sedmostruki svetski šampion, rekorder je po broju pobeda sa 105 i rekorder po broju pol pozicija sa 104.

"Zaista, zaista sam srećan zbog njega. Osvajanje prve titule je zaista posebno. Britanija nastavlja da izbacuje sjajne vozače. Znam i kakav je osećaj kada ulaziš u ovu trku i boriš se za prvu titulu, izuzetno je napeto", rekao je vozač Ferarija Hamilton.

Noris se sa Verstapenom borio za titulu, a Holanđanin mu je čestitao na uspehu.

"Imao je veoma dobru sezonu. U suštini to je bila teška bitka između njega i Oskara (Pjastrija) i u jednom trenutku sam se priključio borbi. Osvajanje prve titule je uvek super emotivno. To je vrlo posebno jer svi na stazi uvek sanjaju o tom trenutku. Nadam se da će večeras uživati sa porodicom i naravno ekipom", rekao je Verstapen.