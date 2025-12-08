Ostali sportovi
DOMINACIJA! NEMA JOJ RAVNE! Srpkinja osvojila zlato u Zagrebu!
Slušaj vest
Srpska strelkinja Aleksandra Havran osvojila je zlato u apsolutnoj ženskoj konkurenciji puškom na Trofeju Mladosti u Zagrebu.
Havran je u finalu zabeležila 251,4 kruga, 0,1 više od Hrvatice Anamarije Turk, i tako osvojila svoje treće zlato na Trofeju Mladosti, nakon trijumfa u takmičenju miks parova i pojedinačnom juniorskom takmičenju.
Aleksandra Havran Foto: H en N kup, SSS
Vidi galeriju
U muškoj konkurenciji pištoljem se poslednjeg dana turnira takmičio srpski strelac Damir Mikec, koji je zauzeo četvrto mesto.
Srpski strelci su na Trofeju Mladosti osvojili ukupno četiri zlatne i jednu bronzanu medalju.
Reaguj
Komentariši