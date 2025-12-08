Slušaj vest

Odbojkaš Radničkog iz Kragujevca Jovan Vukmirović izjavio je danas da će predstojeća prva utakmica dvomeča šesnaestine finala Kupa CEV protiv Fenerbahčea biti veoma zahtevna za njegovu ekipu i dodao da on i njegovi saigrači treba da se opuste i uživaju u meču protiv jednog od najboljih timova u tom takmičenju.

"Očekuje nas težak meč protiv ekipe Fenerbahčea. To je ekipa koja će se boriti za osvajanje Kupa CEV i koja u svojim redovima ima neke olimpijske šampione. Na nama je da se opustimo, uživamo u toj utakmici koja sigurno neće biti laka, ali da pokažemo neku svoju igru i da uživamo", naveo je Vukmirović, a preneo klub.

Odbojkaš Radničkog Davide Kovač rekao je da se raduje meču protiv ekipe koju sa klupe predvodi njegov otac Slobodan Kovač.

"Imao sam jednu priliku da igram protiv njega i tada je bilo interesantno, pobedio je 3:2. Svaka situacija da igram protiv njega znak je da radim nešto dobro kad mogu da igram protiv tako velikog trenera. Ekipa Fenerbahčea je jedna od najboljih svetskih ekipa, poznat brend. Predvođeni su dobrim trenerom, znam dobro momke koji su tamo i želim da pružim dobru igru i da se pokažem u dobrom izdanju svom ocu i treneru", kazao je Davide Kovač.

Revanš dvomeča između Radničkog i Fenerbahčea na programu je 7. januara u Istanbulu.