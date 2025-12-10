Slušaj vest

Svetska šampionka u boksu Anđela Branković osvojila je titulu državne prvakinje Srbije na prvenstvu održanom u Subotici, nastupajući prvi put za BK Železnik i predstavljajući Čukaricu. U finalu kategorije do 57 kilograma savladala je Jelenu Zekić jednoglasnom odlukom sudija, 5:0.

Anđela je prva i jedina žena iz Srbije sa svetskom titulom u boksu. Nastup u dresu Železnika i njen prelazak u klub uklapaju se u širu ideju razvoja borilačkih sportova u tom kraju.

Foto: Privatna arhiva

Predsednik Sportskog društva Železnik, Miloš Liješkić, podsetio je da Anđelin rezultat nije iznenađenje:

„Anđela je nastavila da osvaja medalje i time pokazuje kontinuitet. Njena svetska titula i dosadašnji put dovoljni su da se zna o kakvom sportisti je reč“, izjavio je Liješkić, pa dodao:

„Ona je prva žena iz Srbije koja je na krovu sveta u boksu.“

1/26 Vidi galeriju Anđela Branković, boks, bokserka Foto: BSS, Dušan Milenković

Paralelno sa boksom, u okviru kluba se razvija i ženski futsal. Prema zvaničnoj najavi utakmice, ŽKMF Železnik je 7. decembra 2025. u Sportskom centru Rakovica odigrao meč drugog kola protiv ekipe ŽKMF VF Student, sa početkom u 20 časova. To je drugi zvanični nastup nove i jedine ženske futsal ekipe sa Čukarice, koja tek ulazi u takmičarski ritam.

1/4 Vidi galeriju Ženski futsal klub Železnik Foto: Privatna arhiva

Prema Liješkićevim rečima, u kratkom roku u okviru SD Železnik aktivno je više od sedam klubova – boks, džudo, karate, kik-boks, futsal i još nekoliko sekcija koje nastupaju na zvaničnim takmičenjima. Time se slika kraja polako menja: pored ranije prepoznatljivih FK Železnik i FMP, na rezultatima sada učestvuju i drugi sportovi.

Za Anđelu Branković titula u Subotici je još jedan u nizu rezultata, a za Železnik kao naselje i GO Čukaticu signal da klubovi koji se grade počinju da donose vidljive sportske učinke.

BONUS VIDEO: