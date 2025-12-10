Slušaj vest

Čuveni francuski fudbaler Pol Pogba postao je suvlasnik i ambasador saudijskog Al Haboba, prvog profesionalnog tima za trke kamila.

Kako prenose britanski mediji, Pogba je odlučio da uloži novac u ovaj neobičan sport nakon što je gledao brojne trke na Jutjubu.

"Gledao sam dosta trka i istraživao u slobodno vreme kako bih razumeo tehnike i strategije. Ono što mi je posebno zapalo za oko jeste posvećenost svih koji su uključeni. Na kraju dana, sport je sport, zahteva srce, žrtvu i timski rad", rekao je Francuz za BBC.

Pogba je istakao da mu je cilj da jednog dana bude vlasnik najskuplje kamile na svetu.

"Posedovanje najskuplje kamile na svetu bio bi prekrasan trenutak zatvaranja kruga - nešto zabavno, značajno, nešto što me uzbuđuje. Možda ćemo jednog dana to i ostvariti. Bilo da se radi o fudbalu, trkama kamila, boksu - temelji su slični. Potrebna vam je odlučnost, fokus, disciplina i upornost", kaže Pogba.

Trke kamila su na Bliskom istoku tradiconalan sport, duboko ukorenjen u kulturi arapskih naroda, a njegova popularnost je u neverovatnom porastu poslednjih godina. Sve više turista i posetilaca širom sveta uživo prati trke.

