Svoje utiske o ovoj borbi na koju se čekalo decenijama iznose kako boks stručnjaci, tako i ljubitelji plemenite veštine sa naših prostora, a razmeni mišljenja nisu odoleli ni sami akteri. „Pale“ su reči velikog raspekta, ali se došlo i do prozivki, nisu ostali imuni na izliv emocija i mišljenja koji poput iglica neprestano pristižu sa svih strana kroz ono što je danas neminovno, a to je turbina zvana društvena mreža.

Pre nego su započeli „obračun“ na društvenoj mreži, Memić je putem intervuja koji je dao za medije pozvao Nikolića na revanš meč i poželeo da to bude u borbi za jednu od profi titula. Usledio je momenat kada su se na jedan od komentara na jednoj od aktuelnih mreža uključili oba vanserijska srpska boksera i krenuli u verbalni sparing.

Nakon stava koji je o meču izneo višestruki srpski borac u kik-boksu Dušan Radović, a koji je glasio: „iz oka objektivnog posmatrača Memić je uzeo prvu rundu, Jovan druge dve. Više tačnih i čistih udaraca je zadao i pogodio bez obzira što je Memić bio nešto aktviniji. Ali svakako epski meč, bravo za obojicu“, prvi se uključio Memić koji je ostavio samo jedan emitikon poznat kao "lice sa suzama radosnicama" što se Nikoliću nije dopalo i uputio je rivalu iz ringa sledeče reči:

- Što se smeješ, pa valjda si gledao meč i možeš realno da kažeš kako jeste... ako ti ponos da... - napisao je Nikolić

Memić nije ostao dužan i odmah mu je uputio repliku:

- Sudije uvek rade svoje posao, ne bih ubacivao ljude koji se ne bave boksom i koji nemaju blage veze u gledanju ovog meča, već bi samo rekao da si i za prvi meč i za ovaj tako rekao. Moraš lepo analizirati ovaj meč i naučiti iz njega, ne da pišeš komentare i žališ se ljudima koji se ne razumeju - poručio je Memić.

A mi na sve ovo možemo reći: Rukavica je bačena! Da li će i kome ostati na licu pokazaće vreme pred nama.

Do tada sa nestrpljenjem isčekujemo novi dvoboj srpskih boks velemajstora u čijim rukama leži mladost, neiscrpni barut, koji su satkani od hrabrosti, šampionske energije i vere u sebe i u poziv koji su izabrali.

Nakon velikog prijateljstva otvorena je knjiga velikog rivaliteta koji će obojici doneti još veći kvalitet, snagu i rezultate.

