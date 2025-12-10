Slušaj vest

Međunarodni rvački turnir „Pobednik 2025“ održan je 20. jubilarni put u Sportskoj hali u Padinskoj Skeli uz učešće 135 takmičara iz 25 klubova.

Turnir je bio za rvače u slobodnom stilu i to u konkurenciji seniora, juniora i kadeta, dok su se u ženskoj konkurenciji takmičile mlađe seniorke, kadetkinje i pionirke. Osim rvača i rvačica iz Srbije učestvovali su i takmičari iz još šest zemalja: Grčke, Slovačke, Severne Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Slovenije.

U ukupnom plasmanu prvo mesto osvojila je Bosna i Hercegovina, koju su činili rvači iz tri kluba: Sarajeva, Bosne i Železničara sa osvojenih 243 boda.

O kvalitetnom radu samlađim kategorijama u našoj zemlji govori i veliki uspeh koji su ostvarili mladi rvači Potisja iz Kanjiže. Oni su na međunarodnom turniru u Litvaniji osvojili tri medalje, dve zlatne i bronzanu, a učestvovalo je 14 zemalja u konkurenciji pionira (U15) i kadeta (U17). Zlato za RK Potisje osvojili su pionir David Habi (do 71kg) i kadet Balaž Ujhelji (do 71kg), dok je bronza pripala pioniru Marselu Šuljoku (do 41kg). Balaž Ujhelji je proglašen za najboljeg inostranog rvača u konkurenciji 23 takmičara.

