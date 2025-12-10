Slušaj vest

Najefikasniji u ekipi Vojvodine bio je Nikola Brborić sa 22 poena. Marko Radosavljević je dodao 20 poena, dok je Luka Stanković upisao 17 poena.

U ekipi Alanje najefikasniji je bio Bardija Sadat sa 25 poena. Batuhan Avdži je dodao 18 poena, dok je Stiven Maršal upisao 14 poena.

Revanš je na programu 8. januara u Novom Sadu.

Po propozicijama Evropske odbojkaške konfederacije (CEV), za pobede od 3:0 i 3:1 pobednik dobija tri boda. Ukoliko se meč završi rezultatom 3:2, pobednik dobija dva, a poraženi jedan bod. Ukoliko obe ekipe imaju isti broj pobeda i bodova, o ukupnom pobedniku odlučuje "zlatni set", koji će biti odigran odmah po završetku druge utakmice. "Zlatni set" se igra do 15 poena.

Pobednik dvomeča između Vojvodine i Alanje će u osmini finala igrati protiv boljeg iz duela između francuskog Turkoana i belgijskog Mazeika.

(Beta)